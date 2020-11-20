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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали аптечных налетчиков

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали двух подозреваемых в серии ограблений аптек, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, с марта по май 2020 г. вооруженная банда совершила четыре разбойных нападения на аптеки. Злоумышленники похитили более 153 тыс. рублей.

Позже всех членов банды задержали. У них изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Предполагаемый главарь налетчиков уже был судим за серию нападений на салоны игровых автоматов и убийство. После освобождения из мест лишения свободы, он решил "подзаработать" разбоем.

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