В Тольятти задержали аптечных налетчиков

В Тольятти задержали двух подозреваемых в серии ограблений аптек, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, с марта по май 2020 г. вооруженная банда совершила четыре разбойных нападения на аптеки. Злоумышленники похитили более 153 тыс. рублей.

Позже всех членов банды задержали. У них изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Предполагаемый главарь налетчиков уже был судим за серию нападений на салоны игровых автоматов и убийство. После освобождения из мест лишения свободы, он решил "подзаработать" разбоем.