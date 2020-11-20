Транспортные полицейские разыскали заблудившегося в лесу мужчину

В среду, 18 ноября, в 10:00, сотрудниками Сызранского ЛО полиции поступило сообщение о пропаже мужчины.

17 ноября, в 19:00, 39-летний мужчина ушел из дома в Кузоватовском районе Ульяновской области и не вернулся. Мать пропавшего рассказала, что сын страдает психическим расстройством.В тот же вечер пропавший звонил ей и сказал, что на попутках доехал до Сызрани, а после пошел вдоль железнодорожных путей в сторону пос. Кузоватово.

Полицейские связались по телефону с разыскиваемым, он мог лишь пояснить, что находится в лесу.

Правоохранители нашли следы мужчины, сворачивавшие от железнодорожных путей в сторону леса. Около 16:00 его нашли и передали родственникам.