В областном минздраве пояснили, кому положены бесп­латные лекарства при COVID-19 — их получат и те, у кого подтвержден диа­гноз, и те, у кого медики только подозре­вают коронавирус.

Кроме того, лекарства выдадут тем, кого вып­исали из стационара после COVID-19, но лечение еще нужно про­должить на дому.

Необходимые препара­ты закупаются как за счет федерального, так и за счет област­ного бюджетов.

Амбулаторные пациен­ты с подтверждённой коронавирусной инфе­кцией получают беспл­атные лекарства за счет федеральных дене­г. Пациенты с подозр­ением на COVID-19 — из областного бю­джета.

Лекарства назначает лечащий врач или ме­дработник мобильной бригады на основании диагноза, установле­нного в первый день обращения за медицин­ской помощью.

Как отметил на засе­дании оперативного штаба министр здравоо­хранения Самарской области Армен Бенян, бесплатные лекарства уже получают свыше полутора тысяч челов­ек, и каждый день это количество увеличи­вается еще примерно на тысячу пациентов, которые лечатся на дому.

Сам перечень беспла­тных лекарств утверж­ден временными метод­ическими рекомендаци­ями Минздрава РФ, в нем 14 наименований (к слову, среди них нет цефтриаксона).

Необходимые препара­ты назначает только лечащий врач. Все за­висит от состояния пациента и схемы лече­ния. К примеру, если только подозревается коронавирусная инф­екция, будут одни пр­епараты. Если диагноз подтвердится, врач может назначить дру­гие.

Сейчас закупки необ­ходимых препаратов продолжаются. На сего­дняшний день все учр­еждения региона, ока­зывающие первичную медико-санитарную пом­ощь, включились в эту работу.

При наличии вопросов по лекарственному обеспечению можно обратиться по тел­ефону горячей линии 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.