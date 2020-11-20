В областном минздраве пояснили, кому положены бесплатные лекарства при COVID-19 — их получат и те, у кого подтвержден диагноз, и те, у кого медики только подозревают коронавирус.
Кроме того, лекарства выдадут тем, кого выписали из стационара после COVID-19, но лечение еще нужно продолжить на дому.
Необходимые препараты закупаются как за счет федерального, так и за счет областного бюджетов.
Амбулаторные пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией получают бесплатные лекарства за счет федеральных денег. Пациенты с подозрением на COVID-19 — из областного бюджета.
Лекарства назначает лечащий врач или медработник мобильной бригады на основании диагноза, установленного в первый день обращения за медицинской помощью.
Как отметил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, бесплатные лекарства уже получают свыше полутора тысяч человек, и каждый день это количество увеличивается еще примерно на тысячу пациентов, которые лечатся на дому.
Сам перечень бесплатных лекарств утвержден временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, в нем 14 наименований (к слову, среди них нет цефтриаксона).
Необходимые препараты назначает только лечащий врач. Все зависит от состояния пациента и схемы лечения. К примеру, если только подозревается коронавирусная инфекция, будут одни препараты. Если диагноз подтвердится, врач может назначить другие.
Сейчас закупки необходимых препаратов продолжаются. На сегодняшний день все учреждения региона, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, включились в эту работу.
При наличии вопросов по лекарственному обеспечению можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.