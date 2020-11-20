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Образование Общество

Дистанционное обучение для учеников средних и старших классов продлено до 6 декабря

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в школах продляется до 6 декабря. Такое решение было принято в пятницу, 20 ноября, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Самарской области.

При этом сохраняются очные консультации для учеников выпускных 9-х и 11-х классов. Младшеклассники (1-5 классы) продолжают учиться очно.

Рост заболеваемости среди школьников ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией и коронавирусом специалисты Роспотребнадзора отмечают за счет заражения в семейных очагах, поэтому, чтобы исключить заражение в школьных коллективах, предложено продлить дистанционное обучение.

Глава региона напомнил, что нужно продолжать ежедневный мониторинг ситуации в образовательных учреждениях, если требуется — принимать отдельные решения в рамках одного класса, школы. Этот подход касается и вузов, и учреждений среднего образования.

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