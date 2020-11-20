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Губернатор Власть и политика

В ТЦ и ресторанах к Новому году могут ограничить количество посетителей

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 ноября, на заседании регионального оперативного штаба глава региона Дмитрий Азаров поручил проработать вопросы введения ограничительных мер, связанных с количеством пребывания граждан в торговых центрах, фуд-кортах и общепите.

Дмитрий Азаров напомнил, что в период весенних ограничений был разработан норматив, исходя из площади торговых помещений — 4 кв. м на одного человека. "Давайте мы еще раз посмотрим актуальность этой нормы на сегодня", — дал поручение губернатор.

Обсуждение возможности введения этой меры связано с приближением предновогодних дней, когда активизируется покупательный спрос и наблюдается наплыв посетителей в магазинах. Скопление людей несет дополнительные риски распространения инфекции.

"Считаю, что те нормы, которые мы вводили по регулированию численности пребывания граждан в одном помещении, в данных условиях имеют свою актуальность. Нужно дать время торговым предприятиям для подготовки в случае введения дополнительных ограничений", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона поручил проанализировать актуальность введения тех мер, которые действовали в учреждениях социального обслуживания, многофункциональных центрах, ЗАГС.

Также губернатор дал поручение главам муниципальных образований подробно рассмотреть и представить в региональный штаб информацию о проведении новогодних праздничных мероприятий и работе предприятий общественного питания в период новогодних праздников.

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