Ограничения для пожилых людей продлены на 2 недели

В пятницу, 20 ноября, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба, где было принято решение продлить на 2 недели ограничения для пожилых людей.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе на 12,8% снизилась заболеваемость в возрастной группе более 65 лет. Такая же тенденция наблюдается и по истекшему периоду этой недели. Штаб принял решение продлить действие данной меры.

Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, всего за сутки выявлено 220 случаев заболевания COVID-19 (всего нарастающим итогом 19948), суточный показатель заболеваемости 6,9 на 100 тысяч населения (по РФ — 16,56). При этом вылечились 248 человек (всего 18069).

Согласно докладу министра здравоохранения региона Армена Беняна, 5584 пациента с коронавирусом и пневмонией находятся на лечении в стационарах, более 15 тысяч — на амбулаторном лечении.

Свободный коечный фонд составляет 19% от общего количества койко-мест. Кроме этого, в резерве первой очереди запланировано разворачивание еще 180 коек, в резерве второй очереди — около 270 коек. Все они подготовлены, и в случае снижения резерва коечного фонда до 11-12% будет принято решение о введении этих дополнительных мест.

Следующим этапом, согласно поручению главы региона, начата подготовка еще 1230 коек. Во всех стационарах области сейчас проводится технологическая подготовка — это третья очередь резерва на случай повышения заболеваемости и, соответственно, нужды в госпитализации.