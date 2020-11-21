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Пожары Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре в Самаре

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 ноября, в 01:19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Лукачева, 42, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия, в квартире указанного дома горели домашние вещи на площади 10 кв. метров. В тушении участвовали 42 человека, которые ликвидировали пожар в 02:06.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время пожара погиб 55-летний мужчина и еще один мужчина пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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