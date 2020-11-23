Из ТРК "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 320 человек

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В воскресенье, 22 ноября, в 14:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании самарского ТРЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе, 81 "а", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.