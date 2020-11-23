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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из ТРК "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 320 человек

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 ноября, в 14:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании самарского ТРЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе, 81 "а", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов сотрудники чрезвычайной службы установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на первом этаже здания.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 320 человек.

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