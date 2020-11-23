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Девелопмент Строительство и недвижимость

"Гудок" и "Московский" перешли под управление команды Global Vision

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент группы компаний "Виктор и Ко" Виктор Сурков передал в управление торговые центры "Московский" и" Гудок" своему сыну — Геннадию Суркову. По данным ИАС Seldon Basis, генеральным директором ООО "Гуд'Ок" и президентом ООО "Московский", управляющими одноименными торговыми центрами, с 16 ноября 2020 г. стал Геннадий Сурков. Исполнительным директором обществ назначен Василий Семенов.  

Собственником компаний является ООО "Виктор и Ко ЦУК". Виктору Суркову принадлежат контрольные 66%.  

Напомним, ГК "Виктор и Ко" была основана в 1996 г., президентом является Виктор Сурков. В собственности и управлении группы находится более 440 тыс. кв. м профессиональной коммерческой недвижимости, о чем сообщается на сайте ГК.

Геннадий Сурков управляет входящим в группу холдингом Global Vision. В числе его активов ТК "Амбар", строящийся макрорайон "Амград" и племзавод "Кряж". Группе компаний "Виктор и Ко" в Самаре также принадлежат ТК "Мегасити" и ТРК "Космопорт".  

На момент подготовки новости оперативный комментарий представителей компании получить не удалось.

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