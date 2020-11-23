16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС обыграл "Металлург" "Ладья" подписала защитника Максима Хайсарова Нападающий "Лады" Артур Тянулин переходит в немецкий клуб ЦСК ВВС заключил пробный контракт с Никитой Михайловым "Ладья" взяла реванш у "Белых Медведей"

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл "Металлург"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 22 ноября, ХК "ЦСК ВВС" на домашнем льду обыграл новокузнецкий "Металлург", сообщает пресс-служба "летчиков".

Уже спустя четыре минуты с начала игры гости повели 2:0. Шайбы забросили Арсений Грицюк и Александр Шевченко. На второй период хоккеисты ЦСК ВВС вышли совсем с другим настроем. Хозяева стали играть быстрее, агрессивнее и самое главное — начали создавать опасные моменты и забивать. Уже на второй минуте Максим Лазарев забросил шайбу в большинстве, забив свой второй гол за ЦСК ВВС — 1:2. На предпоследней минуте периода самарцы еще раз использовали лишнего игрока: Артем Ворошило на пятачке замкнул передачу Баскова — 2:2.

В третьем периоде инициативу перехватывали то хозяева, то гости. Но вратари играли надежно. До 57-й минуты. Голкипер новокузнечан Олег Шилин не смог зафиксировать шайбу после отскока от борта, и в сетку ее со второй попытки добил новичок ЦСК ВВС Никита Михайлов — 3:2. Заменив вратаря на шестого полевого, на последних секундах сибиряки устроили штурм владений Сергея Денисова, который непостижимым образом с помощью партнеров несколько раз в одной атаке не дал шайбе пересечь линию своих ворот. 3:2 — победа ЦСК ВВС.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6