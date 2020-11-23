ЦСК ВВС обыграл "Металлург"

В воскресенье, 22 ноября, ХК "ЦСК ВВС" на домашнем льду обыграл новокузнецкий "Металлург", сообщает пресс-служба "летчиков".

Уже спустя четыре минуты с начала игры гости повели 2:0. Шайбы забросили Арсений Грицюк и Александр Шевченко. На второй период хоккеисты ЦСК ВВС вышли совсем с другим настроем. Хозяева стали играть быстрее, агрессивнее и самое главное — начали создавать опасные моменты и забивать. Уже на второй минуте Максим Лазарев забросил шайбу в большинстве, забив свой второй гол за ЦСК ВВС — 1:2. На предпоследней минуте периода самарцы еще раз использовали лишнего игрока: Артем Ворошило на пятачке замкнул передачу Баскова — 2:2.

В третьем периоде инициативу перехватывали то хозяева, то гости. Но вратари играли надежно. До 57-й минуты. Голкипер новокузнечан Олег Шилин не смог зафиксировать шайбу после отскока от борта, и в сетку ее со второй попытки добил новичок ЦСК ВВС Никита Михайлов — 3:2. Заменив вратаря на шестого полевого, на последних секундах сибиряки устроили штурм владений Сергея Денисова, который непостижимым образом с помощью партнеров несколько раз в одной атаке не дал шайбе пересечь линию своих ворот. 3:2 — победа ЦСК ВВС.