Сервис "Браво" перешел под контроль "Яндекс.Такси"

Сервис "Браво" перешел под контроль федерального агрегатора "Яндекс.Такси". Предположительно, сумма сделки могла составить порядка 150 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

"Браво" работало на рынке под собственным брендом 14 лет и располагало крупным автопарком. В управлении у такси "Браво" было 450 брендированных автомобилей. Бизнес "Браво" состоял из сдачи в аренду собственного автопарка, а также получения комиссии с заказов, принимаемых через диспетчерскую службу или мобильное приложение. В основном "Браво" работало в Самаре и Новокуйбышевске, причем в последнем занимало доминирующие позиции.

Как пишет издание, в конце октября сервис начал кардинально трансформироваться. Водители получили сообщения, где говорилось, что "Браво" начинает сотрудничать с "Яндекс.Такси", и звучал призыв подключаться именно к сервису "Яндекса".

Участники рынка объясняют происходящее тем, что такси "Браво" как самостоятельный сервис перестало существовать. "Сервис сменил вывеску и логотипы на машинах, отказавшись от традиционного бренда, и теперь работает на "Яндекс.Такси" как автопарк", — рассказывает один из них. Фактически речь идет о поглощении "Яндексом" "Браво". Причем в спектр сделки вошли база клиентов и штат водителей "Браво".

В "Яндекс.Такси" подтвердили, что "служба такси "Браво" становится одним из основных партнеров "Яндекса" в регионе", но на вопросы о деталях этого сотрудничества не ответили. Получить комментарий в такси "Браво" не удалось.