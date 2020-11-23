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Экономика и бизнес

Сервис "Браво" перешел под контроль "Яндекс.Такси"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сервис "Браво" перешел под контроль федерального агрегатора "Яндекс.Такси". Предположительно, сумма сделки могла составить порядка 150 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

"Браво" работало на рынке под собственным брендом 14 лет и располагало крупным автопарком. В управлении у такси "Браво" было 450 брендированных автомобилей. Бизнес "Браво" состоял из сдачи в аренду собственного автопарка, а также получения комиссии с заказов, принимаемых через диспетчерскую службу или мобильное приложение. В основном "Браво" работало в Самаре и Новокуйбышевске, причем в последнем занимало доминирующие позиции.

Как пишет издание, в конце октября сервис начал кардинально трансформироваться. Водители получили сообщения, где говорилось, что "Браво" начинает сотрудничать с "Яндекс.Такси", и звучал призыв подключаться именно к сервису "Яндекса".

Участники рынка объясняют происходящее тем, что такси "Браво" как самостоятельный сервис перестало существовать. "Сервис сменил вывеску и логотипы на машинах, отказавшись от традиционного бренда, и теперь работает на "Яндекс.Такси" как автопарк", — рассказывает один из них. Фактически речь идет о поглощении "Яндексом" "Браво". Причем в спектр сделки вошли база клиентов и штат водителей "Браво".

В "Яндекс.Такси" подтвердили, что "служба такси "Браво" становится одним из основных партнеров "Яндекса" в регионе", но на вопросы о деталях этого сотрудничества не ответили. Получить комментарий в такси "Браво" не удалось.

 

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