Обстоятельства гибели пенсионера в бассейне в Самаре выясняют следователи областного СУ СК РФ

Следователи проводят проверку по факту гибели 84-летнего пенсионера в бассейне фитнес-центра в Октябрьском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным оперативных источников, трагедия произошла в фитнес-центре на ул. Лесная. 84-летний пенсионер скончался в аквазоне, в бассейне. По одной из версий, причиной случившегося стать сердечный приступ.

"С целью определения причины смерти мужчины, назначено судебно-медицинское исследование", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.