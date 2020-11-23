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Обстоятельства гибели пенсионера в бассейне в Самаре выясняют следователи областного СУ СК РФ Из ТРК "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 320 человек В Чапаевске рыбак провалился под лед СМИ: В Сызрани три десятилетних мальчика изнасиловали сверстницу В ТЦ "Мега" эвакуировали людей из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Обстоятельства гибели пенсионера в бассейне в Самаре выясняют следователи областного СУ СК РФ

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи проводят проверку по факту гибели 84-летнего пенсионера в бассейне фитнес-центра в Октябрьском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным оперативных источников, трагедия произошла в фитнес-центре на ул. Лесная. 84-летний пенсионер скончался в аквазоне, в бассейне. По одной из версий, причиной случившегося стать сердечный приступ.

"С целью определения причины смерти мужчины, назначено судебно-медицинское исследование", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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