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Здравоохранение Общество

В Самарской области зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 23 ноября в Самарской области зарегистрировано 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 20638 человек.

Также за истекшие сутки зафиксирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число умерших составило 384 человека.

Справиться с болезнью удалось 18616 пациентам, из них 139 человек выздоровели и выписаны в истекшие сутки.

В России на 23 ноября заболели 25173 человека, 16002 выздоровело, 361 пациент умер.

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