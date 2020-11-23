В Самарской области зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом

По данным на 23 ноября в Самарской области зарегистрировано 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 20638 человек.
Также за истекшие сутки зафиксирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число умерших составило 384 человека.
Справиться с болезнью удалось 18616 пациентам, из них 139 человек выздоровели и выписаны в истекшие сутки.
В России на 23 ноября заболели 25173 человека, 16002 выздоровело, 361 пациент умер.