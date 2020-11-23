В Самарской области зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом

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По данным на 23 ноября в Самарской области зарегистрировано 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 20638 человек.