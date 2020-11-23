Нова" обыграла "Муром" - 3:2

В Новокуйбышевске завершился 4-й тур российского чемпионата по волейболу высшей лиги "А". "Нова" по итогам трехдневного турнира одержала победу над командой "Муром" - 3:2.

В яркой и бескомпромиссной борьбе волжане вырвали победу у гостей, уступая по ходу тай-брейка четыре очка. Проявила "Нова" характер и в первый игровой день, одержав в пяти партиях победу над питерским "Автомобилистом".

После этого тура наша команда закрепилась на четвертом месте в зоне "Запад", что позволяет "Нове" претендовать на попадание в "Финал шести" российского чемпионата.