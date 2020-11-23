16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нова" обыграла "Муром" - 3:2 "Нова" обыграла "Автомобилист" — 3:2 Гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" Гандбольная "Лада" разгромила "Университет" - 31:18 Волейболисты "Новы" проиграли "Искре" - 0:3

Олимпийские Спорт

Нова" обыграла "Муром" - 3:2

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске завершился 4-й тур российского чемпионата по волейболу высшей лиги "А". "Нова" по итогам трехдневного турнира одержала победу над командой "Муром" - 3:2.

В яркой и бескомпромиссной борьбе волжане вырвали победу у гостей, уступая по ходу тай-брейка четыре очка. Проявила "Нова" характер и в первый игровой день, одержав в пяти партиях победу над питерским "Автомобилистом".

После этого тура наша команда закрепилась на четвертом месте в зоне "Запад", что позволяет "Нове" претендовать на попадание в "Финал шести" российского чемпионата. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6