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Здравоохранение Общество

Заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ в регионе снижена

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Впервые за несколько недель в Самарской области зафиксировано снижение заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ. Если сравнить с предыдущей неделей, то снижение на 3,8% и 4,2% соответственно. Однако эпидпорог по ОРВИ и гриппу по совокупному населению превышен на 34,4%.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребназора по Самарской области Светлана Архипова заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На прошедшей 47 неделе в регионе отмечается снижение числа заболевших на 100 тысяч населения среди детей (в возрастных группах 1-6, 7-14, 15-17 лет), по остальным возрастам зафиксирован рост, в том числе (с учетом данных на конец недели) среди категории 65+.

В связи с тем, что изменился норматив по количеству лабораторных исследований, на оперативном штабе подчеркнули необходимость усилить работу в этой части, нарастить число тестов, несмотря на то, что сейчас в Самарской области этот норматив выдерживается.

 

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