Тольяттинец, застреливший из ружья мужчину в ходе ссоры, отправится на семь лет в колонию

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Тольятти. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 28 апреля текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения около магазина, расположенного по ул. Свердлова, из-за ранее возникшей бытовой ссоры выстрелил из охотничьего ружья в 44-летнего мужчину.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором федерального суд Автозаводского района города Тольятти тольяттинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.