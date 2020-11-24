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Здравоохранение Общество

В регионе более 3,3 тыс. амбулаторных пациентов уже обеспечены бесплатными лекарствами

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области около 16 тыс. пациентов с легким и среднетяжелым течением коронавируса, а также с подозрением на него лечатся дома. С начала ноября по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова они получают бесплатные лекарства.

За счет регионального бюджета льготные медикаменты получают пациенты, у которых есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию, за счет федерального - те, у кого COVID-19 подтвержден.

Закуплено около 14 наименований различных лекарств, прежде всего, противовирусные, а также противовоспалительные и антибактериальные препараты. Антибиотики и их комбинации назначаются по показаниям. Применяются и гормональные лекарственные средства. Но только лечащий врач определяет, какие препараты показаны тому или иному пациенту.

При лечении на дому обязательно ведется мониторинг состояния больного, в том числе с помощью телемедицинских консультаций. Кроме того, в регионе был разработан и протестирован робот, который на основании четырех тестовых вопросов позволит получить первичную минимально необходимую информацию - о температуре, наличии одышки, боли, общем состоянии больного.

"Самолечением заниматься нельзя. Необходимо соблюдать все рекомендации доктора. Консультироваться с врачом. Лечение назначается только участковым терапевтом после осмотра, после постановки диагноза", - рассказывает заместитель главврача Волжской Центральной районной больницы Любовь Карпова.

Жительница Волжского района Елена Лукина отмечает, что ее врач всегда с ней на связи, периодически звонит, интересуется самочувствием, корректирует схему лечения в случае необходимости. То, что сегодня, находясь на домашнем лечении, можно получать бесплатные лекарства, признается, особенно ценно. "Это в нынешней ситуации очень нужная система, ведь родные и близкие вдалеке, тоже на карантине, поэтому сегодня это весьма необходимо", - говорит Елена.

"Сегодня бесплатными лекарствами в регионе обеспечено уже более 3300 пациентов. И мы продолжим эту работу для тех пациентов, у кого есть показания, подозревается или подтверждена новая  коронавирусная инфекция", - подчеркнул Армен Бенян.

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