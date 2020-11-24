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Образование Общество

28 студентов представят регион на VI национальном чемпионате "Абилимпикс"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 29 ноября на площадках колледжей и техникумов Самарской области проходят соревнования VI национального чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов "Абилимпикс".

Самарскую область представляют 28 студентов, по одному в каждой компетенции. Десять преподавателей по итогам квалификационного экзамена получили право стать национальными экспертами чемпионата "Абилимпикс".

Участники всероссийского этапа стали победителями регионального состязания "Абилимпикс". В октябре в ходе чемпионата Самарской области "Абилимпикс" было разыграно 29 комплектов медалей. На профплощадки образовательных организаций Самары, Тольятти и Кинель-Черкасс вышло более чем 160 студентов. Их работу оценивали 145 экспертов.

Впервые национальный чемпионат "Абилимпикс" проходит в очно-дистанционном формате. Участники выполняют конкурсные задания, находясь в своих регионах, а эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени следят за ходом соревнований и оценивают работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля.

Ключевая цель подобных чемпионатов - содействие трудоустройству. В этом году через областные органы занятости работу нашли более чем тысяча людей с инвалидностью. Сегодня в учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти одна тысяча учащихся с особенностями здоровья.

"Помогать - это по-самарски, и чемпионатное движение "Абилимпикс" посвящено адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это помогает молодым людям определиться с будущей профессией. Также это позволяет им найти достойное место работы, трудоустроиться и быть востребованными", - рассказал руководитель управления профессионального образования министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов.

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