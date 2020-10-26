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Общество

В Самарской области завершился региональный чемпионат "Абилимпикс"-2020

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На чемпионате Самарской области "Абилимпикс"-2020 было разыграно 29 комплектов медалей. На площадки образовательных организаций Самары, Тольятти и Кинель-Черкасс вышли более 160 студентов–участников конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Их работу оценивали 145 экспертов.

"Мы поздравляем всех победителей регионального чемпионата "Абилимпикс". Вы в очередной раз доказали, что у настоящих профессионалов возможности безграничны. В Самарской области 59 профессиональных образовательных организаций реализуют программы инклюзивного образования. В 37 из них создана безбарьерная среда, — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Благодаря реализации нацпроекта "Образование" в наших колледжах и техникумах обновляется материально-техническая база. Уже в этом году создано 10 новых мастерских, которые отвечают требованиям Союза WorldSkills. Я уверен, что это позволит вывести подготовку наших специалистов на качественно новый уровень".

Большое внимание развитию системы среднего профессионального образования уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона 2019-й был объявлен годом СПО. Как итог, на ремонт и модернизацию колледжей и техникумов было выделено более 250 млн рублей.

Студенты Самарской области год от года улучшают свои результаты в конкурсах профмастерства. Но впервые национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдёт в очно-дистанционном формате, участники останутся в своих регионах. А главные эксперты, находясь в Москве, будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов удалённо с помощью средств визуального контроля.

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