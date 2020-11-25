За месяц заболеваемость пневмониями в регионе выросла почти в два раза

Заболеваемость пневмониями в Самарской области за месяц выросла почти в два раза. Так, в октябре 2020 г. в регионе зарегистрировано 15,49 тыс. случаев пневмонии, в сентябре - 8,4 тыс. случаев. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

При этом смертность от пневмонии в регионе за восемь месяцев 2020 г. (более актуальных данных в ведомстве не привели) составила 255 человек (за тот же период 2019 г. - 45).

Тем временем в регионе продолжает расти заболеваемость COVID-2019. За все время распространения (первые случаи в Самарской области были зарегистрированы весной 2020 г.) коронавирусом в регионе заболели 20,87 тыс. человек, из которых 18,79 тыс. выздоровели, 389 умерли.