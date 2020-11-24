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Здравоохранение Общество

В Самарской области привиты от гриппа уже более 40% жителей

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа - прививки сделали уже 41% жителей Самарской области.

Освоены две первые поставки вакцины. Партия вакцины, которая пришла на прошлой неделе, сейчас распределена по медучреждениям. Еще одна поставка ожидается на этой неделе.

Медики рекомендуют сделать прививку от гриппа в первую очередь тем, кто относится к категории высокого риска заболевания. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением.

"Сейчас в эпидсезон стоит обязательно пройти вакцинацию от гриппа, это защита от тяжелого заболевания, от возможных осложнений и летального исхода, - подчеркивает главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии СамГМУ Ирина Роганова. - Как показывает практика, если даже случаи заболевания возможны, как правило, это будет легкая форма. Вакцинироваться бояться не нужно. У нас более 20 лет в стране проводится вакцинация. Постоянно ведется работа по совершенствованию, повышению качества вакцины и ее безопасности. Лучше сделать одну инъекцию, чем жить и волноваться, что разовьется заболевание, от которого могут быть серьезные осложнения".

Вакцинация, отмечают врачи, в большинстве случаев переносится хорошо. После прививки формируется иммунитет, который сохраняется минимум год. В Самарской области привить планируют порядка 60% жителей, это позволит создать коллективный иммунитет.

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