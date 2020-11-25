Сотрудники промышленных предприятий сталкиваются с COVID-2019 чаще других

Как рассказали Волга Ньюс в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, за последние две недели отработано 1686 случаев "спорадической заболеваемости новой коронавирусной инфекции в трудовых коллективах области".

Из них 21,8% - на промышленных предприятиях, 16% - в учреждениях здравоохранения, 10,9% - в учреждениях образования, 7,1% - в органах госслужбы, 2,4% - в сфере коммунального хозяйства, 2,2% - в сфере торговли продовольственными товарами, 1,5% - в сфере пищевой промышленности, 1,2% - в общепите.

При этом управлением Роспотребнадзора было выдано 2,53 тыс. предписаний по проведению дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе 1,8 тыс. - медучреждениям.

Отметим также, что еженедельное число безработных от общего количества заболевших коронавирусом в Самарской области оставляет от 9% до 37%.

Напомним, всего в Самарской области зарегистрировано 20,8 тыс. случаев заражения COVID-2019 (подтвержденных лабораторно). Выздоровели из них 18,7 тыс. человек, умерли - 389.