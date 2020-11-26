В Тольятти пенсионерка зарегистрировала в частном доме 158 иностранцев

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней местной жительницы, нелегально зарегистрировавшей в своем частном доме иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, с июня по октябрь текущего года незаконно поставила на миграционный учет 158 иностранных граждан по месту своей регистрации в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение около 80 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.