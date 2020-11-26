В СамГМУ открылся центр телемедицины для консультаций амбулаторных пациентов с COVID-19

В Самарском медицинском университете открылся телемедицинский центр для помощи врачам поликлиник в период пандемии. Пока на связи с ним работают мобильные бригады двух самарских поликлиник - № 1 и № 15, но этот список будет пополняться.

"С пациентами, которым уже поставлен диагноз, могут связаться врачи телемедицинского центра и проконсультировать о том, как долго принимать тот или иной препарат, как скорректировать дозу, какие дальнейшие шаги по реабилитации предпринять", - рассказал заведующий кафедрой семейной медицины ИПО СамГМУ, руководитель центра телемедицины Виталий Купаев.

Кроме того, врачи смогут удаленно проконсультироваться с коллегами.

"В Самарской области созданы мобильные врачебные бригады для оказания помощи на дому пациентам с нетяжелой формой коронавирусной инфекции, внебольничной пневмонией и ОРВИ, - говорит Виталий Купаев. - Во многих случаях врач мобильной бригады справляется с ситуацией сам, но есть пациенты, у которых, помимо основного инфекционного заболевания, есть сопутствующие болезни, требующие корректировки. Поэтому во время посещения пациента может возникнуть потребность проконсультироваться со специалистом. Тогда врач связывается с телемедицинским центром СамГМУ и получает консультацию от нашего профессорско-преподавательского состава, где каждый является специалистом в своей области".

Врачи будут проводить консультации с 10:00 до 18:00. В штате 12 специалистов - терапевты, врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, врачи скорой и неотложной помощи, реаниматологи, хирурги.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов отметил, что университет с первого дня вовлечен в оказание помощи пациентам с COVID-19. В работе в практическом здравоохранении задействованы почти все клинические ординаторы, многие студенты проходят практику в лечебных учреждениях. В Клиниках СамГМУ развернуты 300 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19. Создана мобильная бригада из восьми человек, которые по поручению федерального Минздрава выезжали в Иркутскую область помогать коллегам. Кроме того, 22 сотрудника университета трудоустроены в новый COVID-госпиталь в Южном городе.

"Сейчас мы реализуем очередную задачу по поручению президента РФ о создании в регионах телемедицинских центров, - пояснил Александр Колсанов. - Мы оснастили центр необходимой техникой, средствами связи, набрали штат из высокопрофессиональных сотрудников - заведующих кафедрами, профессоров, доцентов. И с сегодняшнего дня мы работаем по Самарской области, оказывая консультативную помощь мобильным бригадам. Очень важно, что врачи могут сразу же на месте провести консилиум, поэтому будет возможность принимать взвешенные решения и помогать каждому конкретному пациенту".

Александр Колсанов отметил, что сейчас очень правильно расставлены акценты - "тяжелые" пациенты лечатся в госпиталях, а пациенты с легким течением заболевания проходят лечение на дому.

"Но их мы ни в коем случае не должны бросать. Помогать - это по-самарски", - подчеркнул ректор.