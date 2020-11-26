СГЭУ выступит соорганизатором уникального Межрегионального хакатона "CITYLOGIC"

Межрегиональный хакатон "CITYLOGIC" пройдет в дистанционном формате 15-16 декабря 2020 года на площадке кванториума в Тольятти. Мероприятие ориентировано на школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Инициирован проект НПО Детский технопарк "Кванториум". СГЭУ выступает в качестве соорганизатора. Основная цель хакатона - популяризация имитационного моделирования как метода исследования, использующего модели в качестве описания реальной системы. С помощью него предлагается безопасно и разумно решать проблемы.

Сегодня компьютерное моделирование успешно используется и в бизнесе - в случаях, когда проведение экспериментов на реальной системе невозможно или непрактично, чаще всего, из-за их стоимости или длительности. "Возможность анализировать модель в действии отличает имитационное моделирование от других методов, например, от использования Excel или линейного программирования. Пользователь изучает процессы и вносит изменения в имитационную модель в ходе работы, что позволяет лучше проанализировать работу системы и быстро решить поставленную задачу", - говорят организаторы марафона.

Специалисты СГЭУ совместно со стратегическими партнерами - ведущими предприятиями региона в сфере промышленности, логистики и управления цепями поставок, торговли - представят реальные бизнес-кейсы, предложенные к решению в рамках хакатона. Таким образом, школьники и студенты попробуют применять возможности моделирования на практике. Организаторы ставят своей целью развитие креативного мышления и опыта командной работы по решению реальных бизнес-задач у молодежи.

Хакатон проводится в два этапа: образовательный и соревновательный.

Отборочный этап Межрегионального хакатона "CITYLOGIC" пройдет с 23 ноября по 17 декабря.

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся образовательных организаций Самарской области всех видов и типов в возрасте 12-18 лет.

Образовательный этап стартовал с 23 ноября 2020 года в группе социальной сети ВКонтакте.