Студенты Самарской области подали свыше 11,5 тыс. заявок на олимпиаду "Я - профессионал"

Более 11,5 тысячи заявок поступило от учащихся вузов Самарской области на участие в четвертом сезоне олимпиады "Я - профессионал". Благодаря этому регион вошел в десятку лидеров по числу регистраций.

Всего российские студенты подали более 576 тысяч заявок на олимпиаду, которая проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация проходила с 8 октября по 24 ноября. Каждый студент мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. В 2020-2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз.

"Регистрация на олимпиаду "Я - профессионал" продлилась 48 дней. За это время студенты подали 576012 заявок на участие в проекте, - рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. - В этом сезоне мы не смогли приехать к ребятами в вузы, чтобы представить олимпиаду и вдохновить их на участие. Пришлось прийти к студентам онлайн, повоевать за их внимание с TikTok-блогерами, сериалами и даже с университетскими занятиями, которые тоже стали дистанционными. В итоге по числу уникальных регистраций мы обогнали прошлогодний результат. Сейчас все нырнули во вторую волну, но за ней скрывается море возможностей. От этого периода надо взять максимум, уделить время саморазвитию и участию в олимпиаде, чтобы выйти из пандемии с новыми силами и навыками".

Она отметила, что студенты вузов Самарской области подали 11659 заявок на участие в олимпиаде. Самыми популярными направлениями у них стали "Математика" (529 заявок), "Экономика" (456), "Программирование и информационные технологии" (435), "Дизайн" (386) и "Психология" (340).

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что "заявки на олимпиаду подают, как правило, мотивированные и очень амбициозные ребята". "Они готовы воспользоваться возможностями, которые открыты перед молодежью страны, и совершить значимый вклад в собственное будущее. Регистрация на олимпиаду завершилась, но самое интересное у участников впереди. Уже 27 ноября, начинается отборочный онлайн-этап. Я желаю всем конкурсантам удачи. На олимпиаде побеждают ребята из самых разных российских регионов и университетов, главное - показать свой профессионализм", - добавил Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что в топ-3 вуза Самарской области по числу регистраций на олимпиаду вошли Самарский университет (4186 заявок), СамГТУ (2972) и ПГУТИ (1426).

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады "Я - профессионал" станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус - премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.