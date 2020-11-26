Тольяттинский автовор попался, когда буксировал украденную машину

В Тольятти полицейские задержали 21-летнего безработного парня по подозрению в краже машины, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ППС заметили на улице, как буксируют ВАЗ-21093 с разбитым окном, и попросили водителей объяснить ситуацию. Молодой человек, находившийся за рулем "девятки", сильно нервничал и не имел документов на машину. Кроме того, правоохранители предположили, что он нетрезв. Проходить освидетельствование парень отказался.

Уже в отделе полиции задержанный, в прошлом судимый за кражу и грабеж, рассказал, что украл автомобиль, который был припаркован у частного дома в Комсомольском районе. Он разбил локтем стекло, сел в машину и попросил знакомого на буксире довезти до дома, соврав, что купил "девятку". Похищенный автомобиль злоумышленник планировал сдать на металлолом.