В Самаре под колесами автобуса погиб пешеход

В четверг, 26 ноября, в девятом часу вечера 61-летний водитель автомобиля Hyundai County, ехавший по пр. Металлургов, сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате ДТП пешеход, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи", а водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.