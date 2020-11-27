16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре под колесами автобуса погиб пешеход Движение транспорта в Кинельском районе, где столкнулись две фуры, восстановлено В Кинельском районе из-за смертельного ДТП перекрыли трассу На Московском шоссе в Самаре столкнулись пять автомобилей Водителя вставшего на дыбы КамАЗа эвакуировали с помощью пожарной автолестницы

ДТП Происшествия

В Самаре под колесами автобуса погиб пешеход

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 415
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 ноября, в девятом часу вечера 61-летний водитель автомобиля Hyundai County, ехавший по пр. Металлургов, сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате ДТП пешеход, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи", а водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6