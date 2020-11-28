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ДТП Происшествия

Одно ДТП заблокировало движение транспорта на ул. Авроры и Заводском шоссе

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 ноября, во втором часу дня на ул. Авроры в Самаре серьезно осложнилось движение транспорта по направлению "из города", об этом сообщил очевидец происходящего.

Автомобильная пробка быстро разрасталась и, судя по данным на карте Самары в поисковике "Яндекс", растянулась по ул. Авроры почти от ул. Гагарина до Заводского шоссе, где появилось обозначение места ДТП. Автомобильный затор до перекрестка с Заводским шоссе образовался на данной магистрали и по направлению "в город".

Об обстоятельствах аварии, спровоцировавшей затруднение движения, на ул. Авроры точных данных нет. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс информацию о ДТП подтвердили, но пояснили, что оно не было крупным и в нем никто не пострадал.

Дорожная обстановка на ул. Авроры разрядилась ближе к 16:00. Автомобильная пробка там значительно сократилась. Ее фрагмент остался по направлению "из города" только на участке от ул. Мориса Тореза до ул. Аэродномная.

Гид потребителя

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