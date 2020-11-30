Архитектор показал новый эскиз реставрации театра драмы в Самаре

Главный архитектор проекта реставрации Самарского академического театра драмы им. М. Горького Дмитрий Орлов опубликовал в Facebook эскиз возможного варианта восстановления исторического облика здания.

"Недавно нам удалось получить новые архивные данные и уточнить прорисовку исторических фасадов драмы. Свежайший рендер. Особенно нас порадовали арочные окна ауди-стайл, которые сейчас внутри здания, забиты досками и заштукатурены", — пишет Дмитрий Орлов, приводя сравнение эскиза на основе архивных материалов с современным обликом драмтеатра.