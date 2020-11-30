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Культура

Архитектор показал новый эскиз реставрации театра драмы в Самаре

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный архитектор проекта реставрации Самарского академического театра драмы им. М. Горького Дмитрий Орлов опубликовал в Facebook эскиз возможного варианта восстановления исторического облика здания.

Фото: www.facebook.com

"Недавно нам удалось получить новые архивные данные и уточнить прорисовку исторических фасадов драмы. Свежайший рендер. Особенно нас порадовали арочные окна ауди-стайл, которые сейчас внутри здания, забиты досками и заштукатурены", — пишет Дмитрий Орлов, приводя сравнение эскиза на основе архивных материалов с современным обликом драмтеатра.

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