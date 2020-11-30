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Волонтеры продолжают доставлять пожилым людям продукты

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры Самарской области продолжают помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8 800 505 78 63.

В Самарской области продолжается режим самоизоляции для пожилых людей 65 лет и старше. Активную помощью им готовы оказать добровольцы области. С марта 2020 года в регионе действует региональный волонтерский штаб акции #МыВместе.

Волонтеры по телефону запишут, какие продукты необходимо для купить и доставят их до двери квартиры. Доставка осуществляется бесконтактно, с соблюдением всех мер профилактики. 

Также горячие линии работают во всех муниципальных образованиях области. Жители Самары могут звонить по номеру 8 846 998 67 07, жители Тольятти — 8 8482 31 28 87. Позвонить по горячей линии можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Также работает федеральная горячая линия — 8 800 200 34 11, звонки принимаются круглосуточно.

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