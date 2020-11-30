СГЭУ проведет научно-практическую конференцию "170 лет в сердце России" для школьников и учащихся учреждений СПО

Приближается знаменательное событие в истории нашего края: 13 января 2021 года, Самарская губерния будет отмечать свое 170-летие. Самарская область — многонациональный регион с богатой историей, культурой, уникальными природными богатствами и, вместе с тем, это важнейший научно-образовательный и индустриальный субъект Российской Федерации.

Юбилейная дата — достойный повод для того, чтобы еще раз подчеркнуть, за что мы любим родной край, чем гордимся в его прошлом и настоящем, какими победами и традициями особенно дорожим. Учитывая, какое значение придается в государственной политике РФ задачам сохранения исторической памяти, Самарский государственный экономический университет инициировал проведение научно-практической конференции для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования "170 лет в сердце России". Этот уникальный проект СГЭУ реализует при поддержке министерства образования и науки Самарской области.

Центральной идеей тематической конференции, стала популяризация богатого исторического и культурного наследия Самарской области среди молодежи. "Мы предлагаем школьникам и учащимся СПО подготовить к конференции доклады о своей малой родине: районе, городе, поселке, деревне, селе через призму краеведения. Уверена, что благодаря таким проектам мы сможем воспитывать у молодого поколения чувство гордости за свою "малую Родину", формировать уважение к истории и традициям Самарской губернии", — говорит ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

По итогам конференции будет опубликована книга об истории Самарской губернии, куда войдут лучшие доклады.

"Мы надеемся, что к подготовке книги подключатся школьные музеи, которые на протяжении многих лет ведут работу с учащимися по истории родного края, — подчеркнула Светлана Ашмарина. — Эта книга станет основой, на базе которой мы планируем создать онлайн-курс по краеведению для учащихся школ и техникумов. В этом курсе информация по истории Самарского края будет органично сочетаться с современными аспектами и перспективами развития экономики региона, туристических достопримечательностей, раскрывающих уникальность Самарского края".

В рамках конференции предусмотрено проведение митапов, дебатов и обсуждений в онлайн-формате. Заявки на участие и доклады принимаются до 14 декабря 2020 года на электронный адрес 170@sseu.ru. Первый этап будет проходить в заочной форме, победителей определяет оргкомитет конференции.

В ходе оценки доклады будут разбиты на секции:

География и геология Самарского края;

Флора и фауна Самарского края;

История Самарского края;

Экономика Самарского края;

Культура Самарского края;

Выдающиеся деятели Самарского края.

Результаты первого этапа конференции будут подведены в конце декабря 2020 года. Лучшие доклады будут представлены в финале конкурса, в очной форме, в Самарском государственном экономическом университете и войдут в книгу, посвященную Самарской губернии — "170 лет в сердце России".

Участником может быть как один ученик, так и группа учеников, под руководством куратора (учитель или научный руководитель). Участники и их научные руководители получат сертификаты, а победители и призер будут награждены дипломами.

Подробности можно уточнить у директора центра предпрофессионального образования СГЭУ Игоря Сажина по телефону 8 (927) 765 15 73.