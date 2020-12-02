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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ успешно стартовал с космодрома Куру

КУРУ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ракета-носитель "Союз-СТ-А" со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 успешно стартовала в среду, 2 декабря, в 04:33 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает tass.ru.

Спутник предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в интересах Вооруженных сил ОАЭ, а также для съемки поверхности Земли в коммерческих целях.

Разгонный блок "Фрегат" со спутником Falcon Eye 2 в расчетное время штатно отделился от ракеты-носителя "Союз-СТ-А". Согласно данным телеметрии, указанным в трансляции, отделение прошло спустя примерно девять минут после старта.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российская ракета-носитель "Союз-СТ" отработала штатно. "Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок Фрегат", — написал Рогозин в Twitter. На его странице также опубликовано видео с трансляцией пуска.

Номинальная продолжительность миссии составила около часа. Спутник был выведен на гелиоцентрическую орбиту высотой 611 км.

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" разработана и производится в самарском РКЦ "Прогресс" в рамках программы "Союз" в Гвианском космическом центре. Это модификация ракеты "Союз-2" этапа 1а, адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и др.).

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