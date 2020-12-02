Шестеро жителей Самарской области победили в конкурсе "Моя страна – моя Россия"

По итогам XVII всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" шестеро жителей Самарской области с проектами по социально-экономическому развитию региона завоевали призовые места. Среди них – три "золотых" призера.

Имена победителей: Ирина Емельченкова, Павел Рогожин, Никита Горбунов, Елена Шарикова, Виктория Башкирова и Мария Кузнецова.

Первого места в номинации "Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов" удостоен проект ведущего психолога Молодежного центра "Самарский" Ирины Емельченковой. Она презентовала программу для детей-сирот, в которую внедрена система наставничества.

Другой победитель — старший научный сотрудник Самарского государственного политехнического университета Павел Рогожин. Его проект в номинации "Энергия моей страны" направлен на повышение отдачи углеводородных пластов.

Студент Тольяттинского государственного университета Никита Горбунов представил цикл портретных очерков о жителях Тольятти "Люди, которые меняют город". Эта работа стала лучшей среди других проектов молодых российских журналистов, представивших статьи о развитии российских территорий в номинации "Слово о моей стране".

Серебро в номинации "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" получила студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Елена Шарикова. Жюри заинтересовала ее онлайн-программа "Моя семья попала в Сеть!..".

Педагог-организатор центра внешкольной работы "Поиск" Виктория Башкирова завоевала "бронзу" в номинации "Моя родной язык". Она презентовала проект создания сборника сказок народов Самарской области "Книга солнца".

Сотрудница Тольяттинского государственного университета Мария Кузнецова с проектом "Радость труда" удостоена третьего места в номинации "Мой город". Ее работа связана с восстановлением мозаичной стелы — объекта культурного наследия Тольятти.

Всего в конкурсе в 2020 году, по словам гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, приняли участие более 63 тыс. человек. Объявлены имена 125 победителей — их ждут премии, гранты на реализацию инициатив, стажировки и практика в крупных отраслевых компаниях.

"Конкурс "Моя страна — моя Россия" стал частью президентской платформы "Россия — страна возможностей" в феврале 2019 года. И с этого времени число наших участников выросло в разы. Это молодежь, инициативные и неравнодушные к своим родным краям молодые люди со всей страны: школьники и студенты, представители общественных объединений, ученые и педагоги-новаторы", — сообщил он.