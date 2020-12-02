Самарских следователей раскритиковали из-за расследования смерти девочки-подростка в больнице

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания подверг критике руководство СУ СК РФ по Самарской области в связи с расследованием обстоятельств смерти 16-летней Ани Пузиковой в больнице после ампутации ноги, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в возрасте трех лет на теле девочки появились две шишки размером с горошину: одна на лобке, вторая — на ноге. Первую удалили, вторую оставили — исследование показало, что образование доброкачественное. Спустя пару лет шишка начала расти и ее было решено удалить. Операция прошла успешно, гистология была в порядке. Через год девочка стала жаловаться, что ей больно наступать на правую ногу Обследование показало, что правая нога короче левой и плохо развивается. Ане сделали операцию, подтянули мышцы голени к сухожилию и все исправили. Прошло полтора года, ситуация повторилась. В итоге каждые год-полтора девочке приходилось прибегать к помощи медиков для лечения ноги.

13 декабря 2017 г. в возрасте 16 лет Аня вновь попала в больницу. 14 декабря в отделении детской травматологии и ортопедии Клиник СамГМУ ей провели операцию на ноге. На следующий день Аня с утра сама могла ходить на костылях, потом стала жаловаться на головокружение, началась рвота, поднялась температура. Ей поставили капельницу, и девочка почувствовала облегчение, но после обеда она, встав на ноги, почти сразу потеряла сознание. Утром, 18 декабря, Аню увезли в реанимацию, на тот момент девочка с трудом дышала, по всей правой ноге пошли уже черные волдыри, воспаление поднялось выше бедра. Врачи попытались срезать отмирающие ткани, но результата это не принесло. 26 декабря 16-летнему подростку ампутировали правую ногу до бедра. К вечеру она пришла в себя, но по левой ноге тоже пошли пятна.

В начале января Аня впала в кому из которой уже не вышла. 10 января она умерла. В причинах смерти указано: "Сепсис, флегмона правого бедра".

15 января 2018 г. в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Но 10 октября 2019 г. его прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

"Расследование происшествия Александр Бастрыкин ставил на контроль, однако необходимые следственные действия не были выполнены в полном объеме. Глава СК России добавил, что все преступления, связанные с несовершеннолетними, должны быть на особом контроле и требуют оперативного реагирования", — говорится в релизе СК РФ.