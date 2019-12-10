В Самаре не стали возбуждать дело из-за смерти подростка после операции

Самарские следователи не нашли состава преступления в действиях медиков, лечивших 16-летнюю Аню Пузикову. Девочка умерла год назад в Клиниках СамГМУ, сообщает samara.kp.ru.

Аня родилась и росла здоровым ребенком. В 3 года у девочки на теле появились две шишки размером с горошину: одна на лобке, вторая - на ноге. Первую удалили, вторую оставили - исследование показало, что образование доброкачественное.

Когда Ане было 5-6 лет, шишка на ноге начала расти. Врачи не смогли определить точную причину этого, но образование было решено удалить. Операция прошла успешно, гистология была в порядке.

Через год девочка стала жаловаться, что ей больно наступать на правую ногу Обследование показало, что правая нога короче левой и плохо развивается. Ане сделали операцию, подтянули мышцы голени к сухожилию и все исправили. Прошло полтора года, ситуация повторилась. В итоге каждые год-полтора девочке приходилось прибегать к помощи медиков для лечения ноги.

В 2017 г., когда Ане было 16 лет, пришло время новой операции. 13 декабря девочку положили в отделение детской травматологии и ортопедии Клиник СамГМУ. 14-го числа провели операцию. На следующий день Аня с утра сама могла ходить на костылях, потом стала жаловаться на головокружение, началась рвота, поднялась температура. Ей поставили капельницу, и девочка почувствовала облегчение, но после обеда она, встав на ноги, почти сразу потеряла сознание.

"На третий день после операции нас обычно выписывали, а тут что-то непонятное началось: Аня не пила, не ела, жаловалась на боль в ноге, - рассказала мама Ани Валентина Пузикова. - Все выходные нам кололи обезболивающие, но они не помогали, нога опухала на глазах, появились выделения со странным запахом, поднялась температура. Дежурный персонал отказывался вызывать лечащего врача - выходные же".

В понедельник утром, 18 декабря, Аню увезли в реанимацию, на тот момент девочка с трудом дышала, по всей правой ноге пошли уже черные волдыри, воспаление поднялось выше бедра. Врачи попытались срезать отмирающие ткани, но результата это не принесло. 26 декабря 16-летнему подростку ампутировали правую ногу до бедра.

"Нам уже ничего не обещали, сказали только, что ее организм будет бороться, - рассказывает Валентина Пузикова. - К вечеру она пришла в себя. Но по левой ноге тоже пятна пошли. 31 декабря утром приехали, а она привязанная лежит. Врачи сказали, что она ночью вдруг агрессивная стала и все трубки из себя повыдергивала. А она смотрит на меня и плачет: "Мама, меня же убивают". Нас после этого попросили выйти, ей что-то вкололи, она сначала была без сознания, потом впала в кому".

Из комы девочка уже не вышла, а утром 10 января 2018 г. умерла.

В причинах смерти указано: "Сепсис, флегмона правого бедра". 15 января 2018 г. в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Но 10 октября этого года его прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

В постановлении следователя написано, что 14 декабря Пузиковой операцию провели "неустановленные сотрудники Клиник СамГМУ", хотя все медицинские карты у силовиков на руках, там написано: лечащим врачом Анны Пузиковой была Наталья Пирогова, а операцию ей проводил завотделением Павел Рыжов.

"Когда Ане делали анализы уже в реанимации, нам заявили, что это мы виноваты: мол, в ее организме нашли какой-то опасный возбудитель, который обитает только в США, а привезти его мог я, когда ездил в Бразилию. Вот только было это в 2016 года", - рассказал изданию Филипп Пузиков.

Все врачи, опрошенные следствием, говорили: тяжелое состояние пациентки могло быть вызвано агрессивной инфекцией, у нее был обнаружен возбудитель (при этом все называют разные виды стрептококков и стафилококков). Однако обследование других пациентов, персонала и помещений клиники не обнаружило других следов этих бактерий.

Первая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела в октябре 2018 г., пришла к выводу, что причиной воспаления у Ани Пузиковой стал пиогенный стрептококк (хотя перед операцией никакие анализы его не выявили). Эксперты пишут, что не все действия врачей были своевременны: показатели крови перед операцией говорили о том, что нужно было провести пациентке предоперационную подготовку. Более того, глубокая инфекция, поразившая ногу, выявлена с опозданием. Однако "выявленные дефекты медицинской помощи в прямой либо косвенной причинно-следственной связи со смертью не состоят", - говорится в заключении.

В 2019 г. была проведена вторая экспертиза - она опять сослалась на пиогенный стрептококк, который привел к сепсису и омертвению тканей. В этот раз эксперты уточнили: при жалобах на боли в ноге и отеке нужно было провести дополнительные анализы крови, которые могли бы раньше выявить проблемы. Однако медики не виноваты: от предыдущих операций у девочки образовалась опухоль, снизился иммунитет, развилась анемия - при таких показаниях осложнения после операции с большой долей вероятности приведут к неблагоприятным последствиям.

Вторая экспертиза, которую проводили в Саратовской области, установила еще один интересный факт: та шишечка на голени, которую девочке удалили в 2011 г., была пусть и доброкачественной, но опухолью. А значит, ребенка должны были направить к онкологу, плюс назначить химиотерапию и повторную операцию для удаления рубца и других возможных последствий после первой операции. Этого сделано не было. Более того, ей проводили физиотерапию и массажи, которые ей были противопоказаны, так как они могли привести к росту опухоли, снижению иммунитета и последующим осложнениям. По мнению специалистов, которые проводили вторую экспертизу, если кого и можно назвать виноватым, то это врачей детской поликлиники, которые неправильно переписали диагноз в направлении на лечение в Клиники СамГМУ.

"Получается, что несколько опытнейших лечащих врачей областного уровня не в состоянии были поставить точный диагноз поступившей на лечение девочке. У нас одни медики неправильно поставили диагноз, другие не от того лечили... А виноватых нет. Но почему-то никто из экспертов не рассматривал вопрос о том, была ли стерильна операционная и могли ли инфекцию занести при операции. Также они не оценили действия дежурных врачей, которые на протяжении двух выходных дней кололи ребенку обезболивающие вместо того, чтобы вызвать ее лечащего врача. Поэтому мы это дело так просто не оставим. Ранее не помогли жалобы в прокуратуру, минздрав и Росздравнадзор - они либо ссылались на то, что ведется следствие, либо отчитывались, что нарушений в ходе проверки не обнаружили, - прокомментировал ситуацию адвокат семьи Пузиковых Андрей Савченко. - Но мы этого дела так не оставим".

Семья готовится к новому этапу борьбы. Родители Ани намерены обжаловать постановления о прекращении уголовного дела и обратиться с новыми жалобами во все инстанции, в том числе в Минздрав России.