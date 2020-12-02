Делом о смертельном ДТП с участием полицейского попросили заняться Александра Хинштейна

В приемную депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна обратился брат, погибшей в ДТП с участием сотрудника полиции в августе текущего года.

Напомним, около 21:00 7 августа на трассе в Волжском районе водитель Datsun, являющийся сотрудником полиции, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Hyundai Solaris. От удара Hyundai отбросило на встречную полосу под грузовик Volvo.

На месте погиб 29-летний водитель Hyundai, его 34-летняя пассажирка скончалась в реанимации. Госпитализировали трех находившихся в машине малолетних детей. Водитель и 24-летняя пассажирка Datsun получили незначительные травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). Водитель Datsun сейчас задержан по подозрению в совершении преступления.

ДТП получило широкий общественный резонанс в связи с тем, что за рулем автомобиля-виновника находился действующий сотрудник полиции — старший инспектор ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому району Мясников. Очевидцы полагают, что водитель автомобиля-виновника был пьян. Однако этот факт до сих пор не доказан.

"Уголовное дело не расследуется длительный период, по нему до настоящего времени не проведены необходимые и неотложные оперативные и следственные действия. Мясников не дал никаких показаний, не раскаялся в содеянном и не поинтересовался судьбой малолетних детей, оставшихся сиротами по его вине. Он не предложил потерпевшим никакой помощи", — рассказал депутату брат погибшей женщины.

По его убеждению виновного покрывают сотрудники подразделения, где Мясников проходит службу и, главным образом, его отец, который также является сотрудником полиции.

Александр Хинштейн убежден, что дело надо передавать на областной уровень. Он направит депутатский запрос в СУ СК по Самарской области с просьбой передать дело в производство аппарата комитета (для предварительного расследования), а также — в прокурору региона.

Кроме того, после приема граждан на личной встрече депутат рекомендовал начальнику ГУ МВД региона Александру Винникову поставить вопрос об увольнении из органов внутренних дел отца виновного, который препятствовал свидетелям и скрывал факт того, что в день аварии его сын, скорее всего, был пьяным за рулем.

"Виновник ДТП — сотрудник полиции — сейчас находится под стражей. Но потерпевших не устраивает, то, что следствие вообще никак не отрабатывает версию о нахождении виновного в состоянии алкогольного опьянения. Это важно. Если человек совершивший действия, повлёкшие за собой смерть двоих и более людей, был пьяным, то тогда речь идет о ч. 6, ст. 264 УК РФ. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Пока же Мясникову вменяется ч. 5, которая предполагает наказание до семи лет тюрьмы. Разница очевидна. При этом сотрудник полиции скрылся из больницы, куда его привезли на освидетельствование. Учитывая резонанс этой истории, я буду добиваться наказания по справедливости", — прокомментировал Александр Хинштейн самарским СМИ.