Партийцы поблагодарили Дмитрия Азарова за сохранение социальных гарантий в бюджете-2021

Самарская область в следующем году получит 52,7 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию социально значимых задач и проектов. Большая часть средств будет направлена на строительство соцобъектов, развитие медицины, программы благоустройства, социальные нужды жителей региона.

Вопрос формирования бюджета губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров обсудил на встрече с однопартийцами, активистами и сторонниками партии, которая прошла в режиме видеоконференции.

Губернатор отметил, что из-за пандемии коронавируса страна проходит сложный период. Тем не менее в текущем году благодаря принятым эффективным решениям продолжилось финансирование программ, направленных на улучшение качества жизни людей.

"Несмотря на значительные потери, которые несет региональный бюджет, нам удалось вернуть льготы ветеранам, которые они честно заработали, поддержать рынок труда в регионе, не допустив его массового обвала, ввести новые меры поддержки. Это тоже важные достижения", - добавил Дмитрий Азаров.

Депутат Госдумы Игорь Станкевич поблагодарил губернатора за работу и отметил, что системный подход правительства региона к решению ключевых задач позволил сохранить социальную направленность бюджета, заданный вектор развития.

"Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за сохранение всех социальных гарантий в бюджете 2021 года", - обратился член нижней палаты парламента к руководителю региона.

"В непростых сложившихся условиях благодаря системной работе правительства региона, поддержке со стороны коллег по партии мы смогли сделать многое - сформировать бюджет будущего, бюджет развития, который позволит не только воплотить в жизнь все социальные обязательства, но и добиться результатов по национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. На социальные нужды жителей в бюджете 2021 года предусмотрено на 2 млрд рублей больше, чем в текущем году. Если сопоставлять с цифрами 2019 года, то сумма больше на 5 млрд рублей ", - подчеркнул губернатор.

Самарской области в 2021 году из федеральной казны будет выделен рекордный объём средств - 52,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году объём поддержки составлял 23,2 млрд руб., в 2018 - 18,6 млрд., в 2019 регион получил 26,9 млрд руб., в 2020 - 50,4 млрд рублей. И это касается только программных мероприятий. Дополнительную поддержку в 2021 году регион, как и в 2020-м, рассчитывает получить в части компенсации выпадающих доходов и на борьбу с пандемией.

"Такого значительного объема финансирования удалось добиться благодаря системной работе управленческой команды региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, губернатор регулярно проводит в Москве встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств, отстаивая и защищая интересы Самарской области. Кроме того, регион заблаговременно готовит необходимую проектную документацию, формирует заявки на участие в федеральных программах, а также своевременно отчитывается за проделанную работу. Такой комплексный подход правительства, лоббистские возможности губернатора позволяют региону получать беспрецедентную поддержку.

"Из федерального бюджета мы получаем рекордные средства, - подчеркнул Дмитрий Азаров, - Это в 2,5 раза больше по сравнению с теми объемами финансирования, которые регион получал на этапе подготовки к чемпионату мира по футболу".

Столь серьезных средств региону удалось добиться в том числе благодаря всесторонней поддержке усилий губернатора со стороны депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации от Самарской области.

"Вся команда депутатского корпуса отработала достойно. Решающий вклад в этот успех внес Леонид Яковлевич Симановский как первый заместитель председателя комитета по бюджету. Мы ощущаем поддержку депутатов, такой командный подход позволяет решать задачи более эффективно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарскую область в обеих палатах парламента представляют члены "Единой России", сенаторы Сергей Мамедов и Фарит Мухаметшин, депутаты Леонид Симановский, Владимир Гутенев, Виктор Казаков, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн, Игорь Станкевич, Евгений Серпер и Владимир Бокк.