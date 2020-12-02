В Самарской области обсудили перспективы развития городов с использованием возможностей ВЭБ.РФ

В среду, 2 декабря, Самарскую область с рабочим визитом посетила представительная делегация ВЭБ. РФ во главе с председателем Игорем Шуваловым.

Вместе с первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым представители ВЭБ.РФ открыли на знаковом предприятии региона — ПАО "КуйбышевАзот" (Тольятти) новое производство — первый проект ВЭБ.РФ "Фабрика проектного финансирования". Реализация проекта стала итогом сотрудничества правительства Самарской области и ВЭБ.РФ.

Затем участники делегации посетили технопарк высоких технологий "Жигулевская долина". В 2020 году он получил статус регионального оператора Фонда "Сколково" и начал оказывать консультационную поддержку инновационным предпринимателям не только в Самарской области, но и в Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях.

По состоянию на 1 октября 2020 года статус участника Фонда "Сколково" получен 40 компаниями, в том числе в Самарской области — 24 компаниями (из них 14 компаний являются резидентами технопарка "Жигулевская долина").

Участники делегации осмотрели экспозиции резидентов "Жигулевской долины": "Автодата", "Стопковид", "Цифровая экономика", "Территория "Автоград".

Особый интерес вызвал выставочный блок "Автодата" — комплекс инновационных разработок в области повышения безопасности и комфорта жителей городов по принципу "Умный город" и "Смарт-сити". Летом текущего года на территории города Самара была апробирована система обмена данными для платформы "Автодата", которая приблизит реализацию проекта "Умная магистраль". Это пилотный проект, не имеющий аналогов в мире.

Представителям ВЭБ.РФ подробно рассказали и об еще одном проекте будущего — "Территория Техноград", который может стать основой трансформации города Тольятти.

После знакомства с ключевыми резидентами технопарка на площадке "Жигулевской долины" состоялось совещание, темой которого стали перспективы развития городов Самарской области с использованием возможностей национального института развития — ВЭБ.РФ.

Виктор Кудряшов поблагодарил от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова команду ВЭБ за постоянное внимание к региону и выразил надежду, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для реализации новых успешных совместных проектов.