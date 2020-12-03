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Культура

В ротонде музея ЦВО началось строительство смотровой площадки

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре к лету 2021 г. планируется завершить строительство смотровой площадки в музее ЦВО. Об этом сообщил начальник ФГБУ "Дом Офицеров Самарского Гарнизона" Минобороны России Александр Назаренко.

"По проекту Дмитрия Храмова мы начали строительство в ротонде военно-исторического музея ЦВО Самара смотровой площадки, Музея Модерна Самары и мини-музея самарского архитектора Д.А. Вернера￼, построившего здание нашего музея", - пишет Назаров. 

Вид со смотровой будет открываться на Струковский сад, Проран, Жигулевский пивзавод, драмтеатр и Иверский монастырь.

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