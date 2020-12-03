В ротонде музея ЦВО началось строительство смотровой площадки

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В Самаре к лету 2021 г. планируется завершить строительство смотровой площадки в музее ЦВО. Об этом сообщил начальник ФГБУ "Дом Офицеров Самарского Гарнизона" Минобороны России Александр Назаренко.