Валовый сбор зерна в Самарской области составил почти 2,9 млн тонн

Валовый сбор зерна в Самарской области по итогам уборочной кампании составил 2,87 млн тонн. Такие данные были озвучены 3 декабря на заседании губернской думы. По информации министерства сельского хозяйства, такую валовку регион достигал последний раз около 30 лет назад.

При этом внутренние потребности региона составляют около 1,47 млн тонн, из которых порядка 400 тыс. тонн – продовольственная пшеница, остальное – фуражная.

Соответственно, на данный момент у региона есть возможность экспортировать порядка 1,4 млн тонн зерна. Для области, как подчеркивают в министерстве сельского хозяйства, это дополнительная возможность доходов.

Напомним, как ранее отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, плановый показатель по объему экспорта продукции АПК для Самарской области на текущий год составляет $223 млн. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК из Самарской области за девять месяцев 2020 г. составил $257,2 млн.

По состоянию на 3 декабря 2020 г. продано на экспорт из Самарской области 880 тыс. тонн зерновых.