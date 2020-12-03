Каждый житель Самарского региона может стать востребованным на рынке труда

Большие возможности для этого дает современная система среднего профессионального образования. Она постоянно совершенствуется в рамках национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Получить знания и навыки, которые ценят современные работодатели, могут люди как с трудовым опытом, так и без него. Для тех, кому еще предстоит определиться с профессией, в Самарской области уже третий год подряд реализуется масштабный проект "Билет в будущее".

"Если говорить просто, это бесплатные профессиональные пробы для школьников с 6 по 11 класс, где ребята могут выбрать интересующие их компетенции. Их много в нашем регионе, от кондитерского дела до управления авиационными беспилотными системами, блокчейн–технологий и веб-дизайна", — поясняет директор Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области Дарья Евдокимова. Школьники проходят тестирование, получают рекомендации и возможность познакомиться на практике с желаемыми сферами деятельности. "Многие думают, что работать на станках с ЧПУ — значит находиться в цехе, где шумно и летят искры. А по факту оказывается, что это программисты", — добавляет Дарья Евдокимова.

"Билет в будущее" проводится на платформе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". В проект вместе со школьниками вовлечены и их родители. По численности участников (несколько десятков тысяч человек) наша губерния занимает одну из лидирующих позиций в РФ.

"Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) предоставляет мощнейший инструмент, который помогает школьникам сделать правильный выбор. Региональная система профобразования при этом получает возможность готовить специалистов, востребованных местной экономикой, — говорит руководитель управления профессионального образования и науки Минобрнауки Самарской области Александр Мочалов. По его словам, благодаря этому проекту и профориентационной работе в целом в систему СПО за последние два года пришло больше на 3 тысячи абитуриентов. В соответствии с новыми задачами в регионе были пересмотрены образовательные программы и изменена структура подготовки по техническим профессиям и специальностям. В результате все меньше людей со средним профессиональным образованием обращаются в службу занятости.

Студенты Самарского региона активно участвуют в конкурсах профмастерства таких как Word Skills и Абилимпикс. Национальный этап последнего завершился буквально на прошлой неделе. Абилимпикс проводится в Самарской области с 2016 года при участии сразу нескольких министерств — образования и науки, демографического развития, труда и социальной защиты, а также Союза работодателей. В числе компетенций — востребованные информационные технологии, работа с документами, ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. "Наши ребята в этом году получили и золотые, и серебряные, и бронзовые медали Национального чемпионата. Это говорит о высоком уровне подготовки", — отмечает Александр Мочалов.

Уровню подготовки молодых профессионалов большое внимание уделяет лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так, решением главы региона прошедший 2019 год объявлен годом среднего профессионального образования. На развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций для создания условий подготовки квалифицированных рабочих специалистов было выделено около 250 млн рублей. Данная работа продолжается и в рамках национального проекта "Образование".

В регионе набирают популярность обучение и переподготовка уже состоявшихся, взрослых специалистов по быстрым программам. Повысить уровень знаний или сменить сферу деятельности им помогает нацпроект "Образование".

Решением этой задачи в том числе занимается Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области. "Наша задача — помочь каждому в выстраивании индивидуальной образовательной траектории, — подчеркивает Дарья Евдокимова. — В этом году мы завершаем первый этап проекта "WorldSkills Express". Возможностью пройти дополнительное профобучение и переподготовку воспользовались почти 3 тысячи человек. Мы работаем не только с региональными, но и с федеральными центрами. Самарские жители могут пройти переподготовку в онлайн-режиме и в московских, и в казанских, и в томских учебных организациях".

Одна из программ, реализуемая посредством ЦОПП, предназначена для жителей области, пострадавших от последствий COVID-19. Возможность обучиться новому предоставляется бесплатно. Получить консультацию можно на сайтах copp63.ru или express.worldskills.ru.