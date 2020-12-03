НОЦ "Инженерия будущего" получил статус мирового уровня

Межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" вошел в пятерку победителей федерального конкурса и получил статус мирового уровня. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена господдержка.

"Отобрано пять центров, большинство из которых - межрегиональные. Это "Инженерия будущего", "Передовые производственные технологии и материалы", "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", "Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня" и "ТулаТЕХ". Все они обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой, - подчеркнул премьер-министр. - Дальнейшее развитие таких центров не только позволит выполнить задачу, поставленную президентом, но и даст возможность отечественной науке добиться новых успехов мирового значения, а также повысить научный потенциал российских регионов".

"Мы победили в этом конкурсе. И сегодня на заседании правительства РФ нашему научно-образовательному центру "Инженерия будущего" присвоен высокий статус, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Это даст новый импульс развитию нашей научной школы, образовательным учреждениям, университетам и нашим предприятиям. Вокруг НОЦ будет строиться экономика будущего, экономика, которая будет нести успех каждому жителю нашего региона".

Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в организации центра, его научной деятельности: ректоров вузов, ученых университетов, индустриальных партнеров и руководителей регионов, которые стали партнерами по созданию научно-образовательного центра.

Напомним, научно-образовательный центр "Инженерия будущего" был создан в мае 2019 г. по поручению Дмитрия Азарова и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны. За полтора года деятельности он приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых - ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". Ведется плотная работа по выстраиванию отношений с Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком. Всего участниками Самарского НОЦ стали 42 организации.

Дмитрий Азаров привел несколько примеров ключевых проектов центра и первые результаты труда ученых. Так, на данный момент в НОЦ разработана уникальная система хранения водорода в жидких органических носителях, в 1,5 раза превосходящие по энергоэффективности существующие в мире аналоги при сопоставимом количестве хранения этого топлива.

Кроме того, реализуется проект по разработке цифровой платформы для персонализированной медицины, который базируется на разработках ведущих научных школ по искусственному интеллекту и медицине Самарской области. Уже внедрены и массово производятся "Стол Пирогова" и медицинские продукты с использованием виртуальной и дополненной реальности.

Началась работа по созданию перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны, реализованы проекты по изготовлению деталей методами быстрого прототипирования, позволяющие сократить стоимость жизненного цикла изделия на этапе изготовления и повысить ресурс двигателя в целом.

По мнению главы региона, проекты НОЦ "Инженерия будущего" не только актуальны с точки зрения российских приоритетов научно-технологического развития, но и экономически перспективны, поскольку ориентированы на новые, быстро растущие глобальные рынки.