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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поддержал предложение ввести в регионе систему электронных рецептов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал предложение одной из жительниц региона. Речь идет о внедрении системы "электронных рецептов", которые будут вноситься в единую базу.

Как рассказала женщина, сейчас в аптеках региона очень придирчиво изучают рецепты на антибиотики, выписанные врачами, и фармацевты часто ссылаются на неправильное оформление или "не тот" бланк.

Жительница региона предложила Дмитрию Азарову ввести систему "электронных рецептов", чтобы у при наличии сомнений фармацевты могли проверить назначение врача по базе. Глава региона идею поддержал.

"Не готов сказать, что оперативно внедрим. Но, напомню, мы стали лидерами ПФО по предоставлению электронных услуг. И это очень верное предложение. Особенно для хронически больных людей, постоянно пользующихся рецептурными препаратами. Считаю, что это возможно. Нужно смотреть, как это сделать", — ответил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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