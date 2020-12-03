Дмитрий Азаров поддержал предложение ввести в регионе систему электронных рецептов

В четверг, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал предложение одной из жительниц региона. Речь идет о внедрении системы "электронных рецептов", которые будут вноситься в единую базу.

Как рассказала женщина, сейчас в аптеках региона очень придирчиво изучают рецепты на антибиотики, выписанные врачами, и фармацевты часто ссылаются на неправильное оформление или "не тот" бланк.

Жительница региона предложила Дмитрию Азарову ввести систему "электронных рецептов", чтобы у при наличии сомнений фармацевты могли проверить назначение врача по базе. Глава региона идею поддержал.

"Не готов сказать, что оперативно внедрим. Но, напомню, мы стали лидерами ПФО по предоставлению электронных услуг. И это очень верное предложение. Особенно для хронически больных людей, постоянно пользующихся рецептурными препаратами. Считаю, что это возможно. Нужно смотреть, как это сделать", — ответил Дмитрий Азаров.