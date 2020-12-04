Боксер из Самарской области вышел в полуфинал чемпионата России по боксу

В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмен из Самары вышел в полуфинал, приблизив свой шанс войти в состав национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в Токио.

В весовой категории до 69 кг успешно преодолел стадию четвертьфинала боксер Шахабас Махмудов, завтра он выйдет в ринг против спортсмена из Москвы Юрия Осипова.

Бой пройдет в пятницу, 4 декабря, в СКК "Оренбуржье". Призовой фонд события "Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин" составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.