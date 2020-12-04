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Олимпийские Спорт

Боксер из Самарской области вышел в полуфинал чемпионата России по боксу

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмен из Самары вышел в полуфинал, приблизив свой шанс войти в состав национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в Токио.

В весовой категории до 69 кг успешно преодолел стадию четвертьфинала боксер Шахабас Махмудов, завтра он выйдет в ринг против спортсмена из Москвы Юрия Осипова.

Бой пройдет в пятницу, 4 декабря, в СКК "Оренбуржье".  Призовой фонд события "Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин" составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.

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