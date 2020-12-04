Я играю, не мешай: как превратить увлечение ребенка компьютером в профессию

Детское пристрастие к цифровым гаджетам часто вызывает у родителей негативную реакцию. Однако благодаря компьютерным играм ребенок может сделать первые шаги в мир IT. О том, как через игру превратить детское увлечение в реальную работу, рассказывает директор самарского отделения школы программирования "Кодабра" Антон Катков.

В нулевых случился технологический бум — игры, компьютеры, приставки и т. д. В то время дети были очарованы новыми технологиями — в их числе был и Антон Катков. В 12 лет он загорелся идеей стать программистом. Тогда цифровой грамотности детей не обучали ни в Самаре, ни в России в целом. Ребенку просто негде было научиться. Программистом он все-таки стал в 17 лет и спустя 14 лет открыл в Самаре школу для будущих программистов "Кодабра".

"В Самаре много талантливых детей, и я хочу, чтобы у них была возможность, которой не было в моем детстве. Поэтому в нашем городе и появилась "Кодабра", где уже обучилось 672 юных кодера", — говорит Антон.

Программирование и работа с современными технологиями может перерасти из детского интереса в востребованную и престижную профессию. Средние зарплаты в IT выше, чем в других сферах. Специалист со стажем от трех лет может зарабатывать до 200-300 тысяч руб. в месяц. IT-индустрия активно развивается, и профессия программиста не выходит из топа.

В исследовании "Кем бы вы хотели видеть своего ребенка?", проведенном компанией Kelly, отмечается, что самая популярная сфера, по мнению родителей, — IT / Телеком (24%).

Кроме того, резиденты отметили наиболее полезные для развития у детей школьного возраста навыки:

Распространено мнение, что на IT-специалиста можно обучиться только в университете, где лекции по высшей математике сочетаются с компьютерной практикой. Но обучать навыкам программирования можно даже ребенка шести лет. В этом возрасте пора начинать собирать "рюкзачок" ключевых скиллов — умение работать в команде, понимание алгоритмов и логики языков программирования. На этом принципе и построена школа программирования "Кодабра", где обучают детей от шести до 17 лет.

Дети особенно хорошо играют в игры

Дети любят играть в компьютерные игры и многие родители от этого не в восторге. Время от времени хочется запретить ребенку проводить время с гаджетом и отправить его "заниматься чем-то полезным". Но раз интерес есть, его надо развивать и показывать другие возможности работы с компьютером.

В школе "Кодабра" понимают и знают, что дети не хотят просто учиться, они хотят участвовать в увлекательном процессе. Поэтому обучение самых маленьких кодеров начинают с простых игр, например, Minecraft.

Minecraft — это компьютерная игра с бесконечными мирами, созданными из блоков. Игрок попадает в мир, где ничего нет, его задача — добыть необходимые ресурсы и построить из них жилище. Как будет выглядеть мир, зависит только от воображения игрока.

Помимо творческой составляющей, Minecraft используется как платформа для обучения навыкам кодинга. Дети, которые уже освоили необходимые для IT навыки, переносят игру на новый уровень — программируют персонажей, выполняющих рутинные действия.

На этом этапе обучения ребенок начинает выполнять сложные вещи. Например, на языке программирования Python пишет для игры персонажа, который не сильно отличается от инструмента, используемого на бирже ценных бумаг. Этот персонаж также подключается к серверу, собирает данные о среде, принимает решения на основании данных и возвращает обратно на сервер указания к действию.

Дети весь процесс обучения воспринимают как игру, увлекательный квест, не вызывающий стресса. Такой подход к обучению в корне отличается от привычного образования, где сложные задания пугают детей. Цель "Кодабры" — дать ребенку ключевые навыки программирования и мышления в игровой форме, избежав детского протеста.

Кроме того, есть курс обучения, где дети создают свои собственные игры и интерактивные анимации. Для этого используется язык программирования Scratch, очень похожий на конструктор Лего: программы собираются из разноцветных кирпичиков — блоков. И сам процесс обучения с помощью преподавателя трансформируется в игру.

"Для тех ребят, которые освоили всю базу и являются полноценными, хоть и юными, специалистами, мы с предпринимателями Самары запустили программу, в которой подростки смогут применить полученные навыки, участвуя в работе над небольшими проектами для компаний. В такой инициативе я вижу большой потенциал для развития будущего поколения программистов", — делится Антон Катков.

"У детских школ программирования есть две отличные миссии — дать детям ключевые навыки программирования и привлечь эти светлые головы в IT-сферу, где есть дефицит специалистов, — комментирует заместитель директора компании Magenta Technology Сергей Иноземцев. — Даже если ребенок не будет разработчиком или аналитиком, полученные навыки помогут ему в роли управленца в IT-компании. Чтобы трудоустроиться не обязательно ждать окончания вуза — у нас в компании работают ребята со второго курса, и мы также не откажем в работе 16-17-летним гениям. У будущих кодеров большие перспективы — в IT высокие зарплаты. Например, студенты без опыта работы могут получать от 35-40 тысяч. Кроме того, трудоустройство не ограничено территорией — сидя в Самаре, можно спокойно работать на компанию из Силиконовой долины".

"Просвещение в сфере IT в раннем возрасте развивает ребёнка, позволяет ему определиться с будущей профессией, освоить необходимые навыки для работы в IT, — считает директор самарского офиса EPAM Николай Буланов. — Программирование формирует логическое и творческое мышление, вырабатывает коммуникативные навыки. Дети начинают лучше понимать английский язык и термины, которые часто используются в программировании. Всё это даёт хорошую базу, которая может пригодиться ребенку в будущем. В своё время EPAM запустил eKids — активность, которая позволяет знакомить детей сотрудников с программированием. В России уже не первый год наблюдается дефицит IT-специалистов, а из-за эпидемиологической ситуации и перевода большинства бизнес-процессов в цифровой формат спрос на них вырос еще больше. Всё это подогревает интерес к сфере и у детей раннего возраста, и у их родителей".

Детское "хочу"

Ребенок может самостоятельно научиться чему угодно, например, через Ютуб. Но к сожалению, видео-уроки не помогают применять полученные в процессе просмотра знания.

"В самом начале обучения мы помогаем ребенку выбрать интересную и достижимую цель. Она является отправной точкой проекта, который ребенок реализует за восемь занятий. В итоге родители увидят готовый продукт, сделанный их ребенком. В рамках курса ребенок осваивает базовые навыки, которые помогут ему при работе с более сложными задачами", — раскрывает детали методики обучения Антон Катков.

В процессе обучения ребенок приобретает навыки работы в команде — этого Ютуб пока дать не может. Современная работа IT-специалиста невозможна в одиночку — сложные проекты реализуются командой разработчиков. Поэтому на курсах дети работают сообща. При необходимости преподаватели создают ситуацию, в которой ребенок сам помогает другому или просит помощи у соседа. Так дети максимально погружаются в работу над настоящими проектами.

Одна из основных задач — сохранить интерес ребенка, выстроить процесс обучения так, чтобы запал не пропал. При обучении учитываются особенности и навыки каждого обучающегося, выясняется, что ребенок хочет сделать. Хочет, а не должен — это важно. В начале курса преподаватель вместе с учеником определяют конкретную цель и на протяжении всего пути ей придерживаются.

"У детей все в порядке с "хотением", они это умеют лучше, чем взрослые. Взрослых уже научили не хотеть. Когда спрашиваешь у ребенка, что он хочет — появляется сразу 20 вариантов. Поэтому мы не даем цель, а учим самостоятельному целеполаганию. Заставлять учиться — вариант заведомо проигрышный. Ему нужно предоставить варианты, и тогда он сам загорится идеей творить", — считает директор самарской "Кодабры".

Где детям кодить хорошо

Спрос на кадры в IT-секторе растет. По данным исследования Минкомсвязи РФ, общая годовая потребность цифровой экономики страны в высококвалифицированных кадрах к 2024 году достигнет значения 290-300 тыс. человек в год. Рынок IT-образования на это реагирует: появляются двухнедельные курсы, которые "помогут стать программистом" и т. д. Сегмент же детского образования развивается по-другому.

"Ситуация с детским образованием по России очень разная. В Москве обучение программированию востребовано: это связано с большим числом крупных IT-компаний. Там айтишник — успешный человек. Помимо этого, детское обучение поддерживают и сами IT-компании: проводят дополнительные курсы, экскурсии по офисам. В регионах тоже знают, что айтишник — "это кто-то успешный", но не ассоциируют себя с ним. Он существо из другого мира, где в небо запускают космические корабли. И зачастую связать то, что ребенок из провинции может сам стать таким, родители не могут", — обозначает проблему Антон Катков.

Программирование становится таким же важным навыком, как грамматика и математика. Обучение IT не дороже, чем школа футбола или кружок моделирования. Проблема кроется в другом — родители не верят в результаты обучения. Но скептицизм рушится, когда ребенок удивляет родителей готовым продуктом.