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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами легковушки пострадала девочка-подросток

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, в Самаре 37-летний водитель автомобиля Lada Granta в 14:20 напротив д. 53 "А" по ул. Аэродромной сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и на "скорой" была доставлена в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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