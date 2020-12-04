В Самаре под колесами легковушки пострадала девочка-подросток

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В четверг, 3 декабря, в Самаре 37-летний водитель автомобиля Lada Granta в 14:20 напротив д. 53 "А" по ул. Аэродромной сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.