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Культура

СГИК выпустил научный журнал "Сфера культуры"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СГИК выпустил научно-рецензируемый журнал "Сфера культуры" - издание, рассказывающее об актуальных вопросах культурологии, искусствоведения, философии и социокультурной сферы.

В первом номере опубликовано несколько научных статей о культуре слова, текста и языка, вышло интервью с советским и американским философом, филологом, культурологом и литературным критиком Михаилом Эпштейном.

Кроме того, библиотечный центр института с проектом "Академия библиотечно-информационного мастерства" вошел в список Федеральных инновационных площадок (ФИП). "Академия библиотечно-информационного мастерства" - образовательный курс для специалистов библиотек.

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