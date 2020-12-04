СГИК выпустил научный журнал "Сфера культуры"

СГИК выпустил научно-рецензируемый журнал "Сфера культуры" - издание, рассказывающее об актуальных вопросах культурологии, искусствоведения, философии и социокультурной сферы.

В первом номере опубликовано несколько научных статей о культуре слова, текста и языка, вышло интервью с советским и американским философом, филологом, культурологом и литературным критиком Михаилом Эпштейном.

Кроме того, библиотечный центр института с проектом "Академия библиотечно-информационного мастерства" вошел в список Федеральных инновационных площадок (ФИП). "Академия библиотечно-информационного мастерства" - образовательный курс для специалистов библиотек.