Банк "Открытие" реализовал крупный проект благоустройства территории "нефтяной столицы" России

Проект благоустройства территории Когалыма, одной из нефтяных столиц России, банк "Открытие" выполнил к 35-летнему юбилею города.

Завершен монтаж объектов благоустройства на Рябиновом бульваре и в сквере имени С. Повха в Когалыме. 4 декабря управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов передал главе Когалыма Николаю Пальчикову все объекты — более 150 элементов, среди которых беседки с качелями и скамейки.

Презентация проекта банка "Открытие" по благоустройству территории Рябинового бульвара и сквера им. Повха состоялась в сентябре этого года в День нефтяника. Губернатору Югры Наталье Комаровой и главе ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову проект по установке новых лавочек и пергол с качелями-скамейками представили специалисты банка "Открытие". Общий бюджет проекта оценивается в 15 млн рублей. Сейчас все объекты полностью установлены и переданы на баланс города. Новые удобные перголы и скамейки стали подарком банка "Открытие" к 35-летнему юбилею города.

В ходе рабочей встречи с главой Когалыма Николаем Пальчиковым также было подписано новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между банком "Открытие" и администрацией города. Документ предполагает продолжение взаимовыгодного сотрудничества кредитной организации и муниципалитета в обеспечении доступности финансовых услуг для горожан, реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего бизнеса на территории города.

"Мы давно сотрудничаем с администрацией Когалыма, среди наших клиентов множество жителей этого замечательного города. "Открытие" реализует на территории Югры большое количество социальных проектов, выступает оператором большинства региональных социальных выплат. Поэтому нам так важны инвестиции в социальную инфраструктуру города. Благоустройство центрального бульвара Когалыма — наш скромный вклад в развитие города и благополучие его жителей", — отметил Виталий Мосунов.

"Администрация Когалыма заинтересована в создании благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в нашем городе. Банк "Открытие" является одним из наших надежных партнеров уже не первый год. Уверен, что наше новое соглашение о сотрудничестве будет способствовать развитию социально-экономического потенциала нашего города, — подчеркнул глава Когалыма Николай Пальчиков. — Надеюсь на плодотворное сотрудничество, а также от себя лично и от имени всех когалымчан хочу поблагодарить команду банка "Открытие" за реализацию мероприятий по благоустройству на Рябиновом бульваре и в сквере им. Степана Повха, создание комфортных условий для отдыха жителей нашего города. Все элементы гармонично вписались в существующую архитектуру общественных пространств. Спасибо за подарок Когалыму!"