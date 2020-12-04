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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "К концу 2020 года треть всех отходов будет попадать на сортировку и переработку"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К концу года в Самарской области треть мусора будет отправляться на сортировку и переработку. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы жителей губернии о переменах в системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Мы фактически создаем новую систему: еще два года назад на переработку попадало только 8% отходов. На конец 2020 года уже треть всех отходов будет попадать на сортировку и переработку", — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что при формировании новой системы обращения с ТКО проделана колоссальная работа по ликвидации незаконных свалок, закупке новых контейнеров, мусоровозов, оснащению их системой GPS-навигации для осуществления контроля и управления процессами в режиме онлайн, а также по созданию новых контейнерных площадок. Кроме того, с нуля отстроена система сбора и вывоза ТКО в более, чем 500 населенных пунктах губернии — в селах и деревнях, где в предыдущие годы не было даже понятия об утилизации мусора, появились контейнерные площадки и бункеры-накопители, которые обслуживаются на регулярной основе.

"Мы уже создали 7 мусоросортировочных комплексов: 4 в прошлом году — это два в Тольятти, один — в Сызрани, один — в Новокуйбышевске. В этом году введен комплекс на 40 000 тонн в Красноярском районе, сортировка в Волжском районе — это первый этап экотехнопарка "Зелененький", увеличили мощность ОО "Фаворит 1" в Сызрани до 80 000 тонн, и появилась сортировка в муниципальном районе Кинельский. До конца года аналогичный комплекс введем еще в Сергиевске", — рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что система еще только отстраивается, и важен общественный контроль. Ключевую роль в решении проблем жителей в сфере ЖКХ должны играть власти на местах.

"Огромная работа проводится, есть недоработки, есть справедливые претензии жителей, претензии со стороны контролирующих органов, у нас этот вопрос на самом жестком контроле, — обратился внимание губернатор. — Давайте вместе выявлять эти недостатки. Обращайтесь ко мне, обращайтесь в профильное министерство, к главам муниципальных образований, которые, к сожалению, иной раз отходят от этих проблем, хотя контроль за системой ТКО — их прямая обязанность. Давайте вместе наводить порядок здесь, выстраивать устойчивую систему на долгие годы, защищающую экологию нашего региона, нашей самарской земли".

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